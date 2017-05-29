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Roberto Carlos'un yeni rotası Avustralya

Roberto Carlos, Avustralya İkinci Ligi'nde mücadele eden South Melbourne'ü, Birinci Lig (A-Lig) lisansı alması halinde çalıştıracak.

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Roberto Carlos'un yeni rotası Avustralya

South Melbourne Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Roberto Carlos, 2018-19 sezonunda takım sayısının arttırılacağı A-Lig'e yaptıkları başvurunun kabul edilmesi durumunda, takımın teknik direktörlüğünü yapacak.

TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞTI

Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe formasını da giydiği aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor, Hindistan'da ise Delhi Dynamos'u çalıştırmıştı.

Küme düşmenin bulunmadığı A-Lig'deki takım sayısının, 2018-19 sezonundan itibaren 10'dan 12'ye çıkarılması planlanıyor.

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