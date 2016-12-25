Robin van Persie Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

PERSİE KADRODAN ÇIKARILDI

Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı süren Robin van Persie, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı.