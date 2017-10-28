Rodallega: Bana 'f...g black' dedi

Trabzonsporlu Hugo Rodallega, Çorum Belediyespor maçında yaşanan olayları detaylarıyla anlattı.

IRKÇILIK YAPILDI

Türkiye Kupası maçında rakip takımdan Yakup Kayış’a kafa atarak kırmızı kart gören deneyimli futbolcu, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada, “Normalde sakin bir insanımdır. Futbolda karşındakine bir şeyler demek de normal. Çok sert bir laftı. O tarz olmasaydı öyle tepki vermezdim. Bir Türk olduğu için iyi İngilizce konuşmuyordu ama anlaşılır şekilde siyahi pislik (f....g black) dedi. Daha önce de sahada küfür yediğim oldu. Ancak bu ırkçı söylem canımı acayip sıktı” diye konuştu.

Rodallega şöyle devam etti: “Kırmızı kartı gördükten sonra hiç bunun tartışmasını bile yapmadım. Teknik direktör ve bir kaç arkadaşım dışında kimseye bir şey konuşmadım. Onlara neler yaşandığını anlattım. Ancak polemiğe girmemelerini ve herhangi bir şikayette bulunmamalarını istedim.” Türkiye ile ilgili düşüncelerini de aktaran futbolcu “Futbolcu, oyunun gidişatından mutlu olmadığı için bunu demiş olabilir, onu da anlıyorum. Aslında Türkiye’de insanlar bana iyi davranıyorlar. Dolayısıyla burası ırkçıdır diyemem. Tam tersi, beni ve ailemi iyi karşılayan bir ülke burası ve burada yaşamaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.