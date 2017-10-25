Ensonhaber.com'a dön

Rodallega da G.Saray'a karşı yok

Çorum Belediyespor maçında kırmızı kart gören Rodallega, hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Rodallega da G.Saray'a karşı yok
Yorum Yap

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir kötü haber de Rodallega'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelen bordo-mavililer, rakibini 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Bordo-mavililerde, rakibine kafa atan Rodallega kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

G.SARAY'A KARŞI YOK

Lig maçında kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka'nın ardından, Rodallega da hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM