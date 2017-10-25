Rodallega da G.Saray'a karşı yok

Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir kötü haber de Rodallega'dan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelen bordo-mavililer, rakibini 6-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Bordo-mavililerde, rakibine kafa atan Rodallega kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
G.SARAY'A KARŞI YOK
Lig maçında kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Kucka'nın ardından, Rodallega da hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.