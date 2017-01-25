Rodallega: Trabzonspor taraftarı beni bağrına bastı

Trabzonspor, Carl Medjani, Joao Pereira, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan'dan sonra devre arasındaki 5'inci transferini de gerçekleştirdi.

SANA GÜVENİYORUZ

Yapılan sıkı pazarlıklar sonucunda Rodallega, bordo-mavili kulübün 2.5 yıllık sözleşme teklifine, 'Evet' diyerek imzayı attı. Başkan Usta, yapılan görüşmede Rodallega'ya, "Akyazı Stadı'nın açılış maçında seni görmek için sabırsızlanıyoruz. Umarım bize çok önemli katkılar verirsin. Sana güveniyoruz" dedi.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

İmza töreninde özel açıklamalar yapan Rodallega ise, "Taraftarlar bu takıma gelmem için bana birçok mesaj attı ve beni bağrına bastı. Onlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Beni çok sevecekler. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Kulübü, Rodallega'nın bonservisi için Akhisar'a 1 milyon 600 bin Euro'nun yanı sıra Mustafa Yumlu'nun verildiği duyurdu. Sezonun ikinci devresi için 800 bin Euro kazanacak Kolombiyalı forvetin sonraki her sezon için alacağı net ücret ise 1 milyon 600 bin Euro olacak.