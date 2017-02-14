Rodallega: Zamanımı bekliyorum

Devre arasında kadroya katılan Olcay Şahan, Emmanuel Mas ve Pereira istikrarlı bir şekilde oynarken, Hugo Rodallega’nın ise 2 maçtır yedek kulübesinde oturması soru işaretleri yaratmıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen ve Akhisar Belediyespor’dan transfer edilen Kolombiyalı golcü, önemli mesajlar verdi.

'HER MEVKİDE REKABET VAR'

Çok kaliteli bir takıma geldiğini, dolasıyla her mevkide rekabet olduğunu belirten Rodallega, “Şu an N’Doye oynuyor. Kariyeri ortada. Ben de kendimi hep hazır tutuyorum ve biliyorum ki oynayacağım zaman gelecek. Sonradan oyuna girmeyi asla dert etmedim. Şu aşamada en önemli şey, takımın istikrarlı şekilde kazanmaya devam etmesi” ifadelerini kullandı.