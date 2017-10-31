Rodallega'ya 3 maç men cezası

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Çorum Belediyespor'u deplasmanda 6-0 yendiği karşılaşmada rakibine kafa atarak kırmızı kart gören Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, PFDK tarafından 3 maçla cezalandırıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 31.10.2017 tarih ve 23 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu HUGO RODALLEGA MARTINEZ'in, 25.10.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."