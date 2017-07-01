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Galatasaray'da performans testini 1 oyuncu geçebildi

İgor Tudor oyuncuların adeta pestilini çıkarırken, performans testinde Rodrigues açık ara ilk sırayı aldı.

Galatasaray'da performans testini 1 oyuncu geçebildi
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Galatasaray Slovakya'nın Samorin kentindeki hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

RODRİGUES ARKADAŞLARINI GERİDE BIRAKTI

Milli takımlardan dönem futbolcular takıma geç katıldığı için performans testi uygulandı.

Rodrigues bu yorucu testi tamamlayabilen tek futbolcu olurken testi diğer futbolcular son turda bıraktı.

SEMİH, EREN VE AHMET TAMAMLAYAMADI

Semih Kaya, Eren Derdiyok, Ahmet Çalık testi tamamlayamayan isimler olarak dikkat çekti.

YENİ TRANSFERLER DE YER ALDI

Basına açık ilk antrenmanda yeni transferler Maicon, Gomis ve Belhanda da yer aldı.

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