Galatasaray'da performans testini 1 oyuncu geçebildi

Galatasaray Slovakya'nın Samorin kentindeki hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
RODRİGUES ARKADAŞLARINI GERİDE BIRAKTI
Milli takımlardan dönem futbolcular takıma geç katıldığı için performans testi uygulandı.
Rodrigues bu yorucu testi tamamlayabilen tek futbolcu olurken testi diğer futbolcular son turda bıraktı.
SEMİH, EREN VE AHMET TAMAMLAYAMADI
Semih Kaya, Eren Derdiyok, Ahmet Çalık testi tamamlayamayan isimler olarak dikkat çekti.
YENİ TRANSFERLER DE YER ALDI
Basına açık ilk antrenmanda yeni transferler Maicon, Gomis ve Belhanda da yer aldı.