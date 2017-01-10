Rodrigues: G.Saray'ı para için değil kariyer için seçtim

PAOK, ayrılmadan önce Garry Rodrigues ile yaptıkları röportajı yayınladı.

İşte o röportajın bir kısmı:

PARA İÇİN DEĞİL KARİYER İÇİN SEÇTİM

Galatasaray'ı büyük bir şans olarak gördüğünü belirten Rodrigues, "PAOK'tan ayrılmak benim için zordu, çünkü bu kulübü seviyordum. Ancak herkes benim kararıma saygı gösterdiği için mutluyum. Birçok şey yazıyorlar, açıklamak istiyorum. Oynamadığım için, sakatlık nedeniyle falan ayrılmadım. Başka teklifler de aldım herkes biliyor, o teklifleri düşünmedim çünkü PAOK'ta çok mutluydum. Hedefim uzun süre PAOK'ta kalmaktı, ailem mutluydu. Geçen hafta çok büyük bir fırsat önüme geldi. Galatasaray gibi hayalini kurduğum bir takıma gitme şansı yakaladım. Zordu ancak, bu fırsatı kullanmak istedim. Böyle şanslar hayatta sürekli karşına gelmez. Herkes de, takım arkadaşlarım da benim yanımda oldu. Büyük bir fırsat olacağını söyledi. Bu hayatta bir kez başına gelir" dedi.