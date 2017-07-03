Rodrigues: Kendi kalitemi göstereceğim

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Yunan ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, Galatasaray Televizyonu'nda canlı yayına katılarak Deniz Gülen'in sorularını yanıtladı.

ÇOK İYİ ÇALIŞIYORUZ

Kamp serüvenine yeni başladıklarını söyleyen Rodrigues "Kampımıza yeni başladık ama çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Çok iyi bir ambiyans yakaladık. Zor idmanlar yapıyoruz. Bu zor idmanların ardından dün de bir hazırlık maçı yaptık. İlk hazırlık maçı her zaman zor olur ama galibiyet aldığımız için mutluyuz." dedi

KALİTEMİ SAHADA GÖSTERECEĞİM

Bruma ile kıyaslandığını söyleyen genç oyuncu, kendi kalitesini sahada göstereceğini belirterek "Bruma ile kıyaslanmalar kulağıma geliyor. Aynı mevkide oynayabilirsiniz ama her futbolcunun bireysel bir kalitesi vardır. Diğer taraftan bu sene yapacaklarım da çok önemli. En iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Kalitemi biliyorum. Konuşmak yerine bunu sahada göstereceğimi düşünüyorum. Bu dönemde kendimi en iyi şekilde hazırlayıp Galatasaray'a da en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu.