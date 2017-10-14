Rodrigues milli takımını 47 sıra yukarı taşıdı

Milli takımların puanlarıyla dizilişlerini belirleyen FIFA Dünya Sıralaması'nın son güncellemesinde, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı tam 47 sıra birden yükseldi.

GOLLERİ RODRİGUES ATTI

En büyük sıçrayışı yapan takımın bu yükselişi, FIFA'nın sitesinde yapılan bir özel haberle futbolseverlere duyuruldu.

Dünya Kupası elemelerinde geçen ay Güney Afrika'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada iki golü de Rodrigues'in attığı ve bu sayede galibiyetin geldiği belirtildi.

Elemelerde son maçlar öncesinde, Senegal yenilgisine karşın Cape Verde'nin şansının hala sürdüğü, Burkina Faso karşısında alacakları sonuca göre finallere gitme durumlarının olabileceği aktarıldı.

Bir ay içinde 47 sıralık çıkış için 'dikkat çekici yükseliş' ifadesi kullanılırken, kıtanın en küçük ülkelerinden olan Cape Verde'nin başarısı övüldü.