Rodrigues: Olympiakos'un Beşiktaş maçında işi zor

Olympiakos'a karşı son yıllarda bir çok kez sahaya çıkan Galatasaraylı Gary Rodrigues, Yunan ekibinin Beşiktaş eşleşmesini değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı ekibe PAOK'tan gelen ve siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki rakibini yakından tanıyan, Cape Verdeli futbolcu, Olympiakos'un işinin kolay olmadığını söyledi.

İŞİNİZ KOLAY DEĞİL

Rodrigues "Olympiakos daha kolay bir rakibi çekebilirdi. İki Türk takımını karşılaştırarak yeni rakibi tanımaya çalışmak anlamsız. Beşiktaş Osmanlıspor'dan çok daha iyi bir takım. Olymipakos'un onları elemesi, geçtiğimiz turlara göre çok daha zor olacak" dedi.