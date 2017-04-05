Rodrigues: Sürekli Bruma ile kıyaslanıyorum

Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü Adanaspor ağlarına gönderen Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, Galatasaray Dergisi'nin 165. sayısına konuk oldu.

KIYASLAMALARI ANLAYAMIYORUM

Rodrigues, ''Buraya geldikten sonra Bruma ile karşılaştırıldım. İnternette pek çok yorum gördüm ama dikkatimi bu konulara vermiyorum. Dünyada bizim gibi oynayan pek çok oyuncu var. Bu nedenle karşılaştırmaları anlayabiliyorum. Bruma ile de iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de Portekizce konuşuyoruz. Aynı dili konuşan insanların takımda olması çok iyi. Aramızda tabii ki de sorun yok. İyi arkadaşız.'' dedi.