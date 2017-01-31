Rodrigues yılın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues'e büyük onur. Yunanistan'ın PAOK takımında gösterdiği performansla dikkat çeken ve sarı-kırmızılı takıma transfer olan Rodrigues, oyuncuların oylarıyla 2015-2016 yılının en iyi 11'ine seçildi.

Başarılı kanat oyuncusu 2015-2016 yılında çıktığı 36 maçta 7 gol atmıştı.

'YUNANİSTAN'I ŞİMDİDEN ÖZLEDİM'

Ödül töreninde Yunanistan'ı özlediğini belirten Garry Rodrigues; "Buraya gelip eski takım arkadaşlarımı yeniden görmek güzel bir duygu. Yunanistan'ı şimdiden özledim. PAOK beni geliştirdi ve Galatasaray'a gönderdi, onlara teşekkür ediyorum. Bu ödül için aileme, küçük kızıma ve PAOK'a teşekkür ediyorum" dedi.