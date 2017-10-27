Rodriguez: Trabzon'da kim olduğumu göstereceğim

Sakatlanıp çıktığı Konya deplasmanında sınıfta kalan, son derbide yedek olmasına rağmen riske edilmeyen Garry Rodrigues, idmanlardaki hırsıyla yeniden Tudor'un gözüne girmeye çalışıyor.

TAMAMEN HAZIRIM

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Yeşil Burun Adalı oyuncu, Belhanda'nın yokluğunda forma bekliyor.

Sakatlığından tamamen kurtulduktan sonra Tudor'la bir görüşme yapan Rodrigues, "Derbiyi kaçırdım ama artık tamamen hazırım. Kendimi iyi hissediyorum ve Trabzon'da Rodrigues'in kim olduğunu herkese kanıtlamak istiyorum" diyerek forma istedi.

Hırvat teknik adam, cezalı Belhanda'nın yokluğunda Rodrigues veya Selçuk'u 11'de sahaya sürecek. İdmanlardaki performansı ve Rodrigues'in 4'lü savunma oynandığında kanatlardaki etkinliği nedeniyle genç oyuncu şu an için daha ağır basıyor