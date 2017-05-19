Rodriguinho: Sezon sonu Fenerbahçe'ye gelebilirim

Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın 28 yaşındaki futbolcusu Rodriguinho, Fenerbahçe'ye Ocak ayında çok yakın olduğunu ancak takımda kaldığını belirtti.

"DEVRE ARASI BENİ İSTEDİLER"

Brezilya basınına konuşan Rodriguinho, ''Ocak ayında Fenerbahçe'den ciddi bir teklif almıştım. O zamanlar takımdan ayrılmanın doğru bir karar olacağını düşünmüştüm. Yönetim, takımda kalmam için çok uğraştılar. Şimdi beni takımda tuttukları için onlara çok teşekkür ediyorum'' sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE AÇIK KAPI

Sezon sonu transferi için de konuşan Brezilyalı 10 numara; ''Eğer Fenerbahçe beni yine isterse bir anlaşma sağlanabilir, kim bilir? O an için burada kalıp, bu harika başarıları kazanmam fantastikti ama gelecek ne getirir bilemeyiz'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin transfer için 4 milyon Euro teklifte bulunduğu belirtilirken, Rodriguinho ''Transfer olmayıp takımda kaldım ve burada şampiyonluk yaşadım. Bu inanılmazdı. Finalde gol attım ve benim için rüya gibiydi'' dedi.

Rodriguinho'nun Corinthians ile sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyor.