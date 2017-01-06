Roger Federer rakibini rahat geçti

İsviçreli raketin Richard Gasquet'yi mağlup etmesi için 58 dakika yetti.

FEDERER ADETA ŞOV YAPTI

Hopman Cup'ta mücadele eden Roger Federer, turnuvada çıktığı üçüncü maçta adeta şov yaptı. İsviçreli efsane, Fransız rakibi Richard Gasquet'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

SET KIRMA PUANI BİLE VERMEDİ

Maç boyunca Gasquet'ye servis kırma puanı dahi göstermeyen Federer, sadece 58 dakikada galibiyete uzanan taraf oldu. 35 yaşındaki raketin mücadele sırasında yaptığı güzel vuruşlar tribünlerden büyük alkış aldı.