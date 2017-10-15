Roger Federer Şanghay Masters şampiyonu

2017’de erkekler tenisini domine ederek kariyerlerindeki ikinci baharı yaşayan Rafael Nadal ve Roger Federer bu kez Şanghay’da karşı karşıya geldi.

2017'DE 3. MASTERS ZAFERİ

2017 yılında Avustralya Açık, Miami Açık ve Indian Wells’te rakibini mağlup eden İsviçreli tenisçi, Şanghay Masters finalinde maç boyunca kortta hakimiyeti kurarak 6-4 ve 6-3'lük iki setle bu sezonki üçüncü Masters zaferini elde etti.

350. ZAFERİ 2. ŞAMPİYONLUĞU

Şanghay’da oynanan mücadeleye Roger Federer hızlı başladı. İlk set boyunca kusursuz servis performansı sergileyen ve erken vuruşlarla uzun rallilere girmeden puanları hanesine yazdıran deneyimli raket, servis kırarak başladığı ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sete ritim bularak başlayan dünya 1 numarası Rafael Nadal, setin beşinci oyununda yaptığı iki basit hatayla servisini kırdırdı ve avantajı yine rakibine verdi.

Mücadele boyunca rakibine servis kırma puanı vermeyerek Nadal'ı oyuna sokmayan Federer, ikinci seti 6-3 kazanarak 1 saat 12 dakika süren maç sonunda Masters serisindeki 350. zaferini elde etti ve Şanghay Masters'ta 2. şampiyonluğuna ulaştı.

16 MAÇLIK SERİYE SON VERDİ

Bu zaferle Rafael Nadal'ın 16 maçlık galibiyet serisine son veren Roger Federer, rakibinin sezonu dünya 1 numarası olarak kapatmayı garantilemesine engel oldu.