Roma'da Etiyopya fırtınası

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin ana sponsorları arasında yer aldığı maraton, başkentin merkezinde gerçekleştirildi. Yarışa, 131 ülkeden yaklaşık 16 bin sporcunun kayıt yaptırmasına karşın yoğun sağanak katılımı etkiledi.

ETİYOPYALILAR KAZANDI

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin start verdiği maratonu, 2 saat 7 dakika 30 saniyede tamamlayan Etiyopyalı atlet Shura Kitata Tola, erkekler kategorisinde birinciliği elde etti.

Erkeklerde ikincilik ve üçüncülüğü Kenyalı atletler kazandı. Dominic Kipngetich Ruto, 2.09.10'luk derecesiyle ikinci, Benjamin Kipngetich Bitok da 2.09.16'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Maratonda şampiyonluk kadınlarda da Etiyopya'ya gitti. Bitiş çizgisini Etiyopyalı Chota Rahma Tusa, 2 saat 27 dakika 23 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçti.

Tusa'nın ardından vatandaşı Shankutie Mestawot Tadesse 2.31.41 ile ikinci, yine Etiyopyalı Gebremeskel Abeba Tekulu da 2.32.08 ile üçüncü sırada yer aldı. Zirvede yer alan sporculara madalya ve kupalarını, Roma Belediye Başkanı Raggi takdim etti.