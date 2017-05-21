Roma'da finalin adı Djokovic-Zverev

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda oynanan turnuvaya teklerde yarı final maçlarıyla devam edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugüne ertelenen çeyrek final maçında Juan Martin del Potro'yu 2-0 yenen Novak Djokovic, aynı gün yarı final maçına çıktı.

FİNALİN ADI DJOKOVİC-ZVEREV

Djokovic, toprak kort sezonunda büyük çıkış yakalayan Avusturyalı Dominic Thiem'i 6-1 ve 6-0'lık iki setle zorlanmadan 2-0 mağlup ederek Roma'da 8. kez finale yükseldi.

Günün çekişmeli diğer yarı final maçında 16 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ABD'li John Isner'i 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek finalde daha önce Roma'da 4 kez mutlu sona ulaşan Djokovic'in rakibi oldu.