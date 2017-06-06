Roman Neustadter: Daha fazla oynamayı bekliyordum

Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, Rusya'da düzenlenecek Konfederasyon Kupası öncesi açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Fenerbahçe'de ideal 11'de yer bulamayan Roman Neustadter, ilk yılını değerlendirirken, Türkiye seçiminden dolayı kesinlikle pişmanlık duymadığını dile getirdi.

DAHA FAZLA OYNAMAYI BEKLİYORDUM

''Türk kültürü Almanya'dakinden tamamen farklı. Benim için yeni bir macera oluyor ve buraya geldiğim için pişman değilim. Türk insanı çok iyi, yardımsever. Burayı seviyorum.

Daha fazla oynayacağımı düşünüyordum aslında ama Kjaer ve Skrtel'ın savunmanın göbeğinde çok iyi olduklarını kabul etmem gerekiyor. İhtiyaç olduğunda oynuyorum.''