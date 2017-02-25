Roma'ya yeni stat müjdesi

Kulüpten yapılan açıklamada, stat projesi konusunda uzun zamandır anlaşmazlık yaşanan Roma Belediyesi yetkilileriyle toplantı yapıldığı belirtildi.

GEREKEN İZİNLER ÇIKTI

Roma Belediyesi Başkanı Virginia Raggi ile Roma Kulübü Genel Direktörü Mauro Baldissoni arasında yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı ve stat projesinde bazı değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluyla gereken izinlerin çıktığı belirtildi.

Belediye Başkanı Raggi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, stadın daha önce öngörüldüğü gibi Roma'nın Tor di Valle semtine yapılacağını, proje kapsamında inşa edilecek iş merkezi alanının daraltılacağını ve 3 gökdelenin de projeden çıkartıldığını belirtti.

ROMA İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Roma'nın ABD'li sahibi Jim Pallotta ise kulüp için yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu belirterek, "Roma için önemli bir gün. Bu stadı yapmayı iple çekiyoruz. Belediye başkanı Raggi ve yardımcısı Luca Bergamo'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.