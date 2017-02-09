Ronaldinho: Beşiktaş'a gelecektim ama olmadı

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Türkiye'de açacağı okul için önceki gün İstanbul'a geldi.

3 Adam programına katılan yıldız futbolcu, Beşiktaş'la ilgili açıklama yaptı.

ŞARTLAR YERİNE GELMEDİ

Ronaldinho, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme nedenini anlattı. "Türkiye'den hangi futbolcuları tanıyorsunuz?" sorusuna "Rüştü Reçber çok iyi arkadaşımdır. Arda Turan'ı da biliyorum" yanıtını veren ünlü yıldız, bir dönem gündeme gelen Türkiye'ye transferi hakkında da şöyle konuştu: "Beşiktaş'a gelecektim ama şartlar yerine gelmedi."