Ronaldinho İstanbul'a geliyor

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 Mesut Özil İspanya'ya geri dönüyor Arsenal'in sözleşmesini yenilemediği Mesut Özil, La Liga devi Barcelona'ya transfer oluyor.

2 Maç oynanırken dürüm yiyen futbolcu Küçük Kaymaklı ile Lapta arasında oynanan karşılaşmada, yedek kulübesinde acıkan bir futbolcu sipariş ettiği dürümü yedi.

3 Volkan Demirel: Beşiktaş'a ilk yenilgisini tattıracağız Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, yeni stadında henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'a ilk mağlubiyetini tattıracaklarını söyledi.

4 Türk kulüpleri reddetti onlar yıldız oldu Türk kulüpleri tarafından beğenilmeyip gönderilen, daha sonra ise yıldız olan futbolcular..

5 Beşiktaş iki Mario'dan birini alacak Beşiktaş, gelecek sezon bonservisi elinde olacak olan Mario Gomez ile Juventuslu Mario Mandzukic'ten birini transfer etmeyi planlıyor.

6 Hakan Çalhanoğlu'ndan men cezasına ilk tepki Futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu, babasının bir daha asla işine karışmayacağını söyledi.

7 Podolski sezon sonu Japonya yolcusu Devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transferi gündeme gelen Podolski'nin gizli anlaşmayla sezon sonu satılacağı öğrenildi.

8 Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif Çin kulübünün, milli futbolcumuz Arda Turan'a 4 yıl için 404 milyon liralık bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

9 Afrika Kupası'nda Aboubakar'lı Kamerun finalde 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, Gana'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.