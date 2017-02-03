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Ronaldinho İstanbul'a geliyor

Barcelona'nın unutulmaz efsanelerinden Brezilyalı Ronaldinho sosyal medya hesaplarından İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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Bir dönem futbol dünyasına damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho, cumartesi günü (4 Şubat 2017) İstanbul'a geleceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile İstanbul'a geleceğini duyuran Ronaldinho; "İstanbul'daki dostlarım, yakında orada olacağım, görüşürüz" dedi.

Futbolcunun Türkiye temsilcisi olan Ümit Akbulut da Ronaldinho'nun İstanbul'a geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

Bilindiği üzere Barcelona, Ronaldinho'yu kulüp elçisi olarak atamıştı.

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