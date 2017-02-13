Ronaldinho: Jesus dünyanın en iyisi olabilir

Bir dönem dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Brezilya ve Barcelona'nın büyük yıldızlarından Ronaldinho, genç vatandaşı Gabriel Jesus'u övdü.

Ronaldinho, Manchester City'nin Brezilyalı genç yıldızı Gabriel Jesus'un ileride dünyanın en iyi oyunucusu unvanı Messi'den devralabileceğini iddia etti.

'DÜNYANIN EN İYİSİ OLABİLİR'

Son 3 maçta 3 gol atan Gabriel Jesus için Messi ve Neymar gibi doğal bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ronaldinho; "Manchester City çok özel bir oyuncuya sahip. Belki gelecekte dünyanın en iyisi olabilir." dedi.

'ŞU AN EN İYİ MESSİ'

Messi'yi şu anda dünyanın en iyisi olarak niteleyen Brezilyalı; "Dünyanın en iyi oyuncusu şu an Messi. Bir gün Neymar da olabilir ama Jesus, dünyanın en iyisi olmak için gerekli olan bütün yeteneklere sahip" diyerek sözlerini sürdürdü.

Jesus'un Palmeiras'tan Manchester City'ye transfer olmasına şaşırmadığını söyleyen Barcelona'nın eski yıldızı; "Jesus'a baktığınız zaman hiçbir korkusu yok. Sadece futbol oynamak ve neler yapabileceğini göstermek istiyor. Gabriel Chelsea, Manchester United, Liverpool gibi İngiltere'nin büyük takımlarına karşı da en iyi performansını ortaya koyacaktır." diyerek sözlerini sonlandırdı.