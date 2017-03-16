Ronaldinho: Neymar Messi seviyesinde

Ronaldinho, Brezilyalı oyuncunun artık Messi'nin seviyesine geldiğini öne sürdü. Barcelona'nın sembol isimlerinden Ronaldinho, bugünlerde Katalan kulübünün küresel elçisi olarak görev yapıyor.

EN BÜYÜK İKON

Futbol akademisinin tanıtımı için Dubai'de katıldığı bir etkinlikte konuşan Ronaldinho, Neymar'a övgüler yağdırdı. Neymar’ı; "Brezilya futbolunun bugünlerdeki en büyük ikonu" olarak nitelendiren Ronaldinho, vatandaşının artık Messi'nin seviyesine geldiği görüşünde.

"MESSİ VE RONALDO SEVİYESİNDE"

Neymar'ın, özellikle son Paris Saint-Germain maçında, nasıl bir oyuncu olduğunu gösterdiğini dile getiren Ronaldinho; "Neymar şu anda Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede. Umarım bu şekilde devam edip; kısa süre içinde altın top ödülünü de kazanır. Bu artık sadece bir zaman meselesi. Neymar'ın yakın gelecekte dünyanın 1 numaralı oyuncusu olacağını düşünüyorum" dedi.

Ronaldinho, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Luis Enrique'nin yerine Barcelona'nın başına geçip geçmeyeceği sorusuna ise kesin bir dille "hayır" yanıtını verdi.