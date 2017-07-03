Ronaldo: Ayrılacağımı söylemedim

Rusya'da düzenlenen 2017 Konfederasyonlar Kupası'nı 3. bitiren Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, turnuvanın bitiminde transfer hakkında konuştu.

Vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle İspanya'da mutsuz olduğu ve Real Madrid'den ayrılmak istediği konuşulan Portekizli yıldız, İspanyol El Confidencial gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SADECE İNCİNDİĞİMİ SÖYLEDİM

Portekiz Milli Takımı'nda takım arkadaşlarına Real Madrid'den ayrılacağını söylediği iddia edilen Ronaldo, iddiaları yalanlarken ''Asla Real Madrid'den ayrılacağımı söylemedim. Takım arkadaşlarımla yemek yiyorduk ve ben sadece ne kadar incindiğimi, kötü davranıldığını söyledim'' sözlerini kullandı.

YAYINLANANLARI YALANLAMIYORUM

Basında hakkında çok sayıda haber çıktığını vurgulayan Ronaldo, ''Yayınlananları hiç yalanlamıyorum. Çünkü basınla bu yarışa girmek istemiyorum. Bir kere yalanladığında bir daha sessiz kalamıyorsun. Sadece benimle ilgili de değil, arkadaşlarımın, ailemin, ilişkilerimin haberlerini yapıyorlar'' dedi.