Ronaldo: Beni ıslıklamasınlar

Ronaldo, maçın ardından İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, Alman temsilcisine karşı çok iyi oynamazlarsa gol yiyebilecekleri bilinciyle çıktıklarını söyledi.

Bayern'in mükemmel bir takım olduğunu gösterdiğini belirten Ronaldo, "Ama Madrid her zaman Madrid. İlk yarı bir veya iki gol atabilirdik, aynı şekilde ikinci yarı da. Madrid zorlanarak kazanmaya alışık. Madrid hiç şüphe yok ki daha iyiydi. Bayern gibi bir takıma iki maçta 6 gol atmak kolay değil. Tura layıktık. Haklı bir kazananız." diye konuştu.

BENİ ISLIKLAMAYIN

Portekizli yıldız oyuncuya, ilk golü attıkları 76. dakikaya kadar girdiği bazı pozisyonları değerlendirememesinden dolayı Bernabeu'daki bazı taraftarlarca ıslıklanmasıyla ilgili düşünceleri soruldu.

Bu soru üzerine Ronaldo, "Adımı bir sokağa vermelerini mi istiyorum? Asla. Sadece beni ıslıklamasınlar. Her zaman en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım iyiydi, iyi oynadı ve elbette ki gollerden dolayı memnunum." yanıtını verdi.