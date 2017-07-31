Ronaldo hakim karşısında

BBC'ye göre; savcılar, dünyanın en çok para alan sporcusu olduğu rapor edilen Ronaldo'nun 2010 yılından bu yana 14.7 milyon Euro vergi kaçırdığını iddia etti.

CEZA ALMASI GÜNDEMDE

32 yaşındaki Ronaldo, İspanyol vergi daireleri tarafından takip edilen futbolcuların en sonuncusu. Aynı suçla suçlanan Messi 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, bu ayın başlarında cezaevinin yerine 252.000 € ödeyebileceğine karar verebilir.

Savcılara göre Ronaldo, "İspanya'da mali yükümlülüklerini gönüllü ve bilinçli olarak ihlal ettiği" gerekçesiyle "vergi otoritelerinden imaj haklarına göre İspanya'da elde edilen geliri gizlemek için 2010 yılında yaratılan bir şirket yapısının avantajını" kullandığı iddia ediliyor.

Ronaldo, suçlu bulunması halinde üç buçuk yıl hapis cezası ile karşı karşıya gelebilir