Ronaldo için 200 milyon euroluk teklif

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; bir Çin kulübü, Cristiano Ronaldo'yu transfer edebilmek için La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'e 200 milyon euro ödemeyi teklif etti.

YILLIK 120 MİLYON EURO

Çin Ligi takımının istediği Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ise verilecek yıllık maaşın 120 milyon euro olduğu iddia edildi.

Daha önce Çin Ligi'nde oynamaya sıcak bakmadığını açıklayan Ronaldo'nun bu astronomik transfer teklifine vereceği cevap merakla bekleniyor. Real Madrid formasıyla rekordan rekora koşan Ronaldo'nun İspanyol kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor.