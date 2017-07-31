Ronaldo, ilk kez hakim karşısında

Vergi kaçakçılığıyla suçlanan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hakkındaki suçlamalara yanıt vermek için ilk kez hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA 90 DAKİKA KALDI

Yerel saatle 11.30’daki duruşma için Madrid’deki Pozuelo de Alarcon Mahkemesi’ne 30 dakika erken gelen Ronaldo, basına kapalı olarak sorgu hakiminin sorularını yanıtladı. Ronaldo, yaklaşık 90 dakika süren duruşmanın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmadan mahkemeden ayrıldı.

"VERGİLERİMİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÖDEDİM"

Ronaldo, mahkemenin ardından yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İspanya Hazinesi benim gelirlerimle ilgili tüm detayları biliyor. Çünkü onlara gerekli tüm bilgileri verdik, hiçbir şey gizlemedik. Daima vergilerimi gönüllü olarak ödedim çünkü gelirlerimizden vergi vermemiz gerektiğini biliyorum. Çalışanlarıma her şeyin düzgün biçimde yapılmasını ve düzenli olarak vergilerin geciktirilmeden ödenmesi talimatını verdim. Çünkü bu konuyla ilgili sorun yaşamak istemiyorum."