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Ronaldo kararını verdi

İspanyol basını, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kesin olarak Real Madrid'de kalacağını yazdı.

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Ronaldo kararını verdi

Marca gazetesi Cristiano Ronaldo'dun takımda kalacağını açıkladığını yazdı.

Gazetede yer alan haberde Ronaldo'ya atıf yapılarak 'Her yıl daha da çok çalışmak zorundayım. Bunu yapamaya devam edeceğim. Futbol benim hayatım, tutkum' dediği belirtildi.

YENİ ZAFERLER KAZANMAK İSTİYOR

Transfer olacağı iddialarına yönelik ise Ronaldo 'Avrupa Şampiyonu olan takımımla kalarak yeni zaferler kazanmak istiyorum' dedi.

4 kez Altın Top ödülü kazanan Portekizli yıldızın PSG'ye transfer olacağı iddia edilmiş, ardından da oyuncunun Real Madrid yönetimine ayrılmak istediğini bildirdiği öne sürülmüştü. Bu süreşçte hiç yorum yapmayan Ronaldo ilk kez transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

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