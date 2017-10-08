Ronaldo Lewandowski'nin rekoruna ortak oldu

Portekiz, Andorra deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son Avrupa şampiyonu Portekiz'i galibiyete taşıyan goller sonradan oyuna giren Cristiano Ronaldo (63) ve Andre Silva'dan (86) geldi.

RONALDO REKORA ORTAK OLDU

15 yıl sonra sonradan oyuna girdiği maçta gol atan Ronaldo, bir Dünya Kupası elemelerindeki gol sayısını 15'e çıkardı ve Robert Lewandowski'nin rekoruna ortak oldu.

Bu arada Beşiktaşlı oyunculardan Pepe ve Quaresma ile Fenerbahçeli Neto, Portekiz adına ilk 11’de maça çıktı. Pepe ve Neto 90 dakika sahada kaldı, Quaresma 79.dakikada yerini William Carvalho’ya bıraktı. Gruptaki son maçında lider İsviçre'yi konuk edecek Portekiz puanını 24'e çıkardı ve Dünya Kupası finallerine direk gitme şansını sürdürdü.

Portekiz, İsviçre'yi yendiği takdirde finaller biletini alacak. İsviçre ise play-off oynayacak. Grup sonuncusu Andorra ise 4 puanla son sırada kaldı.