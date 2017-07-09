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Ronaldo Madrid'de kalıyor

Adı Manchester United'la anılan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de kalmayı tercih etti.

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Ronaldo Madrid'de kalıyor

İspanyol medyasından AS gaztesinde yer alan habere göre dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Madrid'de kalacak.

Gazete bu haberi, yıldız oyuncunun yakın çevresine dayandırıyor.

MADRİD'DE KALACAĞI SÖYLENDİ

23 gün önce Portekiz'de yayınlanan A Bola gazetesinin manşetten duyurduğu Cristiano İspanya'dan ayrılmak istiyor haberinden bu yana bir gelişme olmamıştı. Ronaldo bu iddiayı ne yalanladı ne de doğruladı.

O günden bu yana geçen sürede transfer için de herhangi bir aksiyon yaşanmadı. AS, Ronaldo'nun yakınlarına dayandırdığı haberde oyuncunu Real Madrid'de kalmaya karar verdiğini duyurdu.

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