Ronaldo Manchester United'a gidiyor

İspanya'da vergi kaçırdığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Real Madrid ile yolları ayırma aşamasına gelen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun aklında eski takımı Manchester United'a gitmek var.

İNGİLİZLERE GÖRE YENİ KULÜBÜ MANU

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Ronaldo'nun İngilizlere göre yeni adresi şimdiden belli. Paris Saint-Germain ve Çin kulüplerinden aldığı teklifler bir yana İngiliz basını yıldız futbolcunun Manchester United'a geleceğine kesin gözüyle bakıyor.

200 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLACAK

Ronaldo'nun 8 yıl önce yollarını ayırdığı eski kulübüyle iyi ilişkiler içerisinde bulunması bu kararı almasına yardımcı oldu.

BBC muhabiri Julien Laurens'e göre Manchester United ve Ronaldo arasında ön görüşme bile yapıldı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Manchester United'ın 200 milyon euro bonservis ödemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Vergileri dahil 4 yıl için kasasından 200 milyon euro daha çıkan Real Madrid, bu transfer gerçekleşirse eğer 400 milyon euro tasarruf etmiş olacak.

EN PAHALI TRANSFER OLARAK REAL'E GİTMİŞTİ

Bilindiği üzere Portekizli dünya yıldızı, 2009/10 sezonun başında dünyanın en pahalı transferi olarak İspanyol devi Real Madrid'e 94 milyon euroya transfer olmuştu.

Ronaldo, eski kulübü Manchester United'a 200 milyon euroya giderse kendisinden daha yüksek bonservis bedeliyle transfer olan Pogba ve Bale'ı geçerek bu unvanını geri almış olacak.

BU İŞİN DÖNÜŞÜ YOK

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun, milli takımdaki arkadaşlarına "Artık benim için geri dönüş yok" dediği öğrenildi.