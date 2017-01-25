Ronaldo: Messi takımı için elinden geleni yapıyor

Bir Çin medya organı tarafından 2016'nın en iyi oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo, bazı açıklamalarda bulundu.

Kendisine yapılan eleştiriler hakında konuşan Ronaldo "Çıkan sesler umurumda değil. Herkesin bir nedenden dolayı sevmediği birileri vardır. Ben eleştirmenleri değil, hayranlarımı mutlu etmek için buradayım - bana saygı ve kibarlıkla yaklaşan ve destekleyen hayranlarımı." dedi.

MESSİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Messi hakında sorulan soruya ise Portekizli yıldız "Genelde karşılaştırmaları sevmem ama bunlar işin bir parçası. Messi takımı için elinden gelenin en iyisini yapıyor, aynı benim yaptığım gibi. Farklı takımlarda olduğumuz için rakibiz, ama birbirimize büyük saygımız var." şeklinde cevap verdi.

45 YAŞIMA KADAR OYNARIM

Futboldaki geleceği hakkındaki soru işaretlerini de yanıtlayan Ronaldo "Kontratımı yenilediğimde 41 yaşımda bile oynayacağımı söylemiştim - bunun yarı şaka, yarı ciddi bir anlamı var. Eğer iyi hissedersem, sakatlıklarım yoksa ve motive olmuş isem, 35'ime de, 41'ime de ya da 45'ime de kadar oynarım.

Bilmiyorum. Kendimi bir teknik direktör olarak göremiyorum. Pek mümkün gözükmüyor. Ama gelecekte ne olacağını bilemem. Şu anda futbolculuk kariyerime odaklanıyorum." dedi.