Ronaldo oyundan alınınca Zidane'a küfür etti

Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Real Madrid'de Cristiano Ronaldo maça damga vurdu.

ZİDANE'LA TOKALAŞMADI

Karşılaşmanın 79. dakikasında yerini Isco'ya bırakan Cristiano Ronaldo, Zidane'a tepki gösterdi. Ronaldo, birkaç kez el kol hareketleri yaparken, oyundan çıkarken Zidane'ı teğet geçti.

NEDEN BEN?

Maçın yayıncı kuruluşu ise Ronaldo için flaş bir iddia ortaya attı. Tabelada kendi numarasını gören Ronaldo'nun, "Neden ben? S... git" şeklinde tepki verdiğini iddia etti.

İLK DEFA DEĞİL

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Las Palmas maçında 72. dakikasında oyundan çıkmış ve Zinedine Zidane'a tepki göstermişti.