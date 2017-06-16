Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor

Portekiz'in önemli gazetelerinden A Bola, Real Madrid'de sezonu La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla kapatan Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini öne sürdü.

AYRILMAK İSTİYOR

Gazetenin bugün ilk sayfasından okuyucularına duyurduğu haberde, Madrid Savcılığı'nın kendisine karşı açtığı davaya öfkelenen yıldız futbolcunun ayrılık kararı "geri döndürülemez" ifadesiyle tanımlanırken, Ronaldo'nun bu kararı başkan Florentino Perez'e de ilettiği belirtildi.

A Bola'nın ardından, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin internet sitesinde de iddiaları doğrulayan bir haber yayımlandı.

Ronaldo'nun yargı sürecinden oldukça rahatsız olduğunu ve kulüpten ayrılmayı düşündüğünü ifade eden İspanyol gazetesi, Real Madrid yetkililerinin Portekizli yıldızı sakinleştirmeye çalıştığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo, 2011-14 yılları arasında paravan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerini düşük göstererek yaklaşık 14.7 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor.