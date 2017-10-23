Ronaldo şikayetçi: Bana bilerek pas atmıyorlar

Real Madrid dün Eibar'ı 3-0 ile geçse de Cristiano Ronaldo, yine sahada olanlardan memnun değildi.

Bu maçı da boş geçen Portekizli süperstarın maçtan sonra takım arkadaşlarına kızdığı belirtildi.

RONALDO'YA PAS ATMIYORLAR

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Ronaldo'nun maçtan sonra yakın çevresine Isco, Marco Asensio ve Dani Ceballos'u şikayet ettiği ve bu üç İspanyol oyuncuyu kendisine kasten pas atmamakla suçladığı belirtildi.

MESSİ'NİN GERİSİNDE KALDI

Ronaldo'nun takımın 9 numarası Karim Benzema'dan ise oldukça memnun olduğu ve Fransız golcü ile aralarında güzel bir uyum olduğunu söylediği belirtildi.

Ronaldo, bu sezon çıktığı 5 La Liga maçında yalnızca 1 gol atabilirken; gol krallığı yarışında Messi'nin bir hayli gerisinde kaldı.