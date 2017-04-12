Ronaldo yıldızlaştı Real Madrid Bayern'i yendi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, evinde İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

VİDAL 1 GOL ATTI 1 PENALTI KAÇIRDI

Zorlu çeyrek final mücadelesinin ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğü ile biterken, ilk 45 dakikalık bölüme Arturo Vidal damga vuran futbolcu oldu.

Şilili yıldız maçın 25. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası içinde güzel bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikasında Daniel Carvajal'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. İlk golün sahibi Vidal topun başına geldi ancak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

RONALDO EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Mücadelenin ikinci yarısı adeta Real Madrid'in golüyle başladı. Karşılaşmanın 47. dakikasında Ronaldo sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 61. dakikasında ev sahibi Bayern Münih 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı bulunan Javi Martinez, maçın hakeminden ikinci sarı kartı gördü ve oyundan atıldı.

RONALDO TARİH YAZDI

10 kişi kalan Bayern Münih önünde oyunda üstünlüğü ele geçiren İspanyol ekibi, Ronaldo ile bir gol daha bularak deplasmanda 2-1 öne geçti.

Bu golle birlikte Ronaldo, Avrupa Kupaları'nda kulüp seviyesinde 100 gole ulaşan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ 18 NİSAN'DA

Real Madrid'in Bayern Münih'i 2-1 yendiği karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan'da İspanya'da oynanacak ve rakibine üstünlük kuran takım yarı finale yükselecek.