Ronaldo'dan Juventus'a gönderme: Onlardan daha iyiyiz

Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus ile Real Madrid karşılaşacak. İspanyol takımı bu karşılşma ile ilgli basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in resmi televizyonuna konuşan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo "Çok fazla alçak gönüllülük iyi değil. Kendi karakterimizi göstermeliyiz. Biz onlardan daha iyiyiz ama bunu göstermeliyiz, çünkü onlar da iyi bir takım." şeklinde iddialı konuştu.

TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Takım olarak çok iyi bir dönem geçirdiklerini ve bunun fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Ronaldo, "Lig şampiyonu olmak bizi rahatlattı. Şimdi art arda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarih yazmak istiyoruz." açıklamasında bulundu. Portekizli futbolcu, son yıllara oranla bu sezon sonunda kendisini fiziksel olarak çok daha iyi ve hazır hissettiğini de kaydetti.