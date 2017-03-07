Ensonhaber.com'a dön

Ronaldo'dan Türk taraftarlara övgü

Dünyanın birçok stadında futbol oynayan Ronaldo, gördüğü en fanatik taraftarların Türkler olduğunu söyledi.

Ronaldo'dan Türk taraftarlara övgü
Yorum Yap

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü alan Real Madrid’li futbolcu Cristiano Ronaldo, Türk Telekom için yeni bir reklam filmi çekti.

4.5G’yi anlatırken “Ronaldo’ya hız lazım” dediği ilk reklam filmini Türkiye’de çeken Portekizli yıldız, bu kez İspanya’da kamera karşısına geçti.

Kısa bir röportaj veren Ronaldo, Türk taraftarlara övgüler yağdırdı.

DÜNYANIN EN FANATİK TARAFTARLARI

*Daha önce defalarca Türkiye’de bulundunuz. Türk halkı sizi çok seviyor. Sizin Türkiye’de en çok ilginizi çeken şey ne oldu?

''Evet, birkaç kez Türkiye’ye geldim. Harika bir tarihi var ve birçok Portekizli oyuncu da orada oynuyor. Bence Türk dostlarım, dünyanın en fanatik taraftarı. Futbolu ve iyi oyuncuları seviyorlar. Tatil için Bodrum’a da gelmiştim ve orada olmaktan büyük keyif almıştım. En yakın zamanda Türkiye’ye tekrar gitmek istiyorum.''


BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM