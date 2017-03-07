Ronaldo'dan Türk taraftarlara övgü

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülünü alan Real Madrid’li futbolcu Cristiano Ronaldo, Türk Telekom için yeni bir reklam filmi çekti.

4.5G’yi anlatırken “Ronaldo’ya hız lazım” dediği ilk reklam filmini Türkiye’de çeken Portekizli yıldız, bu kez İspanya’da kamera karşısına geçti.

Kısa bir röportaj veren Ronaldo, Türk taraftarlara övgüler yağdırdı.

DÜNYANIN EN FANATİK TARAFTARLARI

*Daha önce defalarca Türkiye’de bulundunuz. Türk halkı sizi çok seviyor. Sizin Türkiye’de en çok ilginizi çeken şey ne oldu?

''Evet, birkaç kez Türkiye’ye geldim. Harika bir tarihi var ve birçok Portekizli oyuncu da orada oynuyor. Bence Türk dostlarım, dünyanın en fanatik taraftarı. Futbolu ve iyi oyuncuları seviyorlar. Tatil için Bodrum’a da gelmiştim ve orada olmaktan büyük keyif almıştım. En yakın zamanda Türkiye’ye tekrar gitmek istiyorum.''