Ronaldo'nun büstünü yapan heykeltraştan Bale çalışması

Birkaç ay önce Ronaldo'nun Ronaldo'ya hiç benzemeyen büstünü yaparak çok konuşulan heykeltraş Emanuel Santos, yaptığı Gareth Bale büstünü Şampiyonlar Ligi finali öncesinde basına tanıttı.

"RONALDO'DAN SONRA ÜNLENDİM"

Yeni büstünün başında konuşan Santos şu ifadeleri kullandı; "Ronaldo çalışmamdan bu yana biraz ünlendim. Birçok kişi yüzlerini güldürdüğümü söyledi. Açıkçası bir başka futbolcuya bir sanat eseriyle hayat vermek benim için bir onur. Hat-trick olması için bir futbolcu büstü daha yaparım belki."

(Emanuel Santos'un daha önce yaptığı Ronaldo'nun büstü)