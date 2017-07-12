Ronaldo'nun teknesini bastılar

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, tatilini geçirdiği Formentera'da büyük bir şoka uğradı.

GÖREVLİLER ARAMA YAPTI

Portekizli futbolcu, kız arkadaşı Georgina, annesi Dolores ve arkadaşlarıyla birlikte açıldıkları tekneyle tatlini keyfini çıkarırken, İspanyol Gümrük Vergi Dairesi görevlileri ani bir baskınla yıldız oyuncunun teknesinde arama yaptı.

İspanyol Hola dergisinin görüntüledği baskında Ronaldo ve ailesinin yaşadığı şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Daha önce vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Ronaldo'ya yapılan bu baskının, kesin nedeni hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.