UFC (Karma Dövüş Sanatları) dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan ABDli dövüşçü Ronda Rousey, Holly Holm'e kaybettiği maçın ardından ilk defa ringe çıktı.

48 SANİYEDE NAKAVT OLDU

Büyük bir heyecanla beklenen mücadele erken sonuçlandı. Aslan lakaplı Amanda Nunes, rakibi Ronda Rousey'e müsabakanın başından itibaren sert darbelerle zor anlar yaşattı ve 48. saniyede rakibini nakavt etti.

Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE

Ronda Rousey ve Holly Holm UFC Kadınlar unvan karşılaşması VİDEO