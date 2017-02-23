Rooney de Çin yolcusu

Wayne Rooney'nin, kariyerine Çin'de devam etme olasılığı giderek güçleniyor. Çin'e uçan Rooney'nin menajeri Paul Stretford, halen görüşmelere devam ediyor.

EN GEÇ SEZON SONU

Çin'de transfer penceresi 28 şubat'ta kapanacak. Bu nedenle Stretford'un, gelecek sezon için pazarlık yaptığı belirtiliyor. Bu nedenle Rooney'nin önümüzdeki günlerde olmasa bile, sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacağına artık kesin gözle bakılıyor.

MOURİNHO'DAN ONAY ÇIKTI

Rooney'nin olası yeni takımı olma yolunda Jiangsu Suning ve Tianjin Quanjian önde görünüyor. United menajeri Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde, Rooney'nin takımda kalıp kalmayacağını bilmediğini söylemiş ve ayrılmak istemesi durumunda, deneyimli oyuncunun önünde durmayacağını belirtmişti. Manchester United tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan Rooney, 2004'ten beri forma giydiği kulübünde, 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.