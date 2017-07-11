Rooney: Emekli olmak için dönmedim

Son dönemde kendisini bir orta saha oyuncusu olarak tanımlayan Rooney törende forvet hattında oynayacağını söyledi.

Wayne Rooney, 13 yıl aradan sonra Everton'a dönmenin mutluluğu içinde. Manchester United'da 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Federasyon Kupası zaferi yaşayan Rooney, Everton'a döndüğü için bir çocuk gibi heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"HARİKA BİR DUYGU"

Rooney, "Bu harika bir duygu. Takım arkadaşlarımla birlikte sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Everton çok güzel günler geçiriyor. Kadroya sadece ben değil, takımı bir üst seviyeye taşıyacak birçok oyuncu katıldı. Hepimiz çok iyi bir sezon geçireceğimiz konusunda umut doluyuz" dedi.

"Yuvama emekli olmak için dönmedim" diyen golcü oyuncu, "Her zaman olduğu gibi oynamaya hazırım ve kendimi bir kez daha herkese kanıtlamak istiyorum. İnsanlar benim yaşlı olduğum algısına sahip. Oysa 31-32 yaşındayım. Bu kulübün başarılı olmasını istiyorum. Hedefimiz sezonu 1 kupayla tamamlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısına menajer Ronald Koeman ile katılan Rooney, kendisini bir orta saha oyuncusu olarak tanımladığı günlerin de geride kaldığını ifade etti. Deneyimli oyuncu, Everton'a gol atmak için geldiğini, bu nedenle de forvet pozisyonunda oynayacağını söyledi.