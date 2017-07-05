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Rooney Everton'a dönüyor

İngiliz basını, Manchester United ile golcüsü Wayne Rooney'nin yollarının ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

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Rooney'nin, futbola başladığı Everton'a döneceği belirtiliyor. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yeteri kadar forma şansı bulamamaktan şikayetçiydi.

EVERTON'A DÖNÜYOR

İngiliz basını, ayrılmak isteyen Rooney'e, kulübe verdiği hizmetler nedeniyle yönetimin de zorluk çıkarmadığını yazıyor. Henüz 17 yaşında Everton'dan ayrılarak Manchester United'a transfer olan Rooney, halen kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyor.

Rooney, United formasıyla 5 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de Uefa Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Rooney daha önce, United'dan ayrılırsa, Premier Lig'de Everton dışında başka hiçbir takımın formasını giymeyeceğini söylemişti.

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