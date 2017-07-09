Rooney Everton'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, eski oyuncusu Wayne Rooney'i resmen renklerine bağladığını duyurdu.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

31 yaşındaki Wayne Rooney'in bonservis bedeli açıklanmazken, 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

EVERTON'I SEVİYOR

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Everton menajeri Ronald Koeman, "Wayne bana kazanma hırsını gösterdi, evine dönmeye karar verdiği için gerçekten çok mutluyum. Everton'u seviyor, hala 31 yaşında ve onun kalitesinden şüphe yok. Burada olması harika" ifadelerini kullandı.

2004'TE MANU'YA TRANSFER OLMUŞTU

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, 2004 yılında Everton'dan MANU'ya 34 milyon euro bedelle transfer olmuştu.