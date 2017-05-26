Rooney Manchester'a veda ediyor

Wayne Rooney, Manchester United'daki geleceğine büyük ölçüde karar verdiğini söyledi.

SEZON SONU AYRILIYOR

Açıklamalara bakılacak olursa, Rooney gelecek sezon başka bir takımın formasını giyecek. Wayne Rooney, bu sezon Premier Lig'de sadece 15 maça ilk 11'de başlayabildi. Deneyimli oyuncu Avrupa Ligi finalinin de son dakikalarında oyuna dahil oldu.

Menajer Mourinho, Rooney'den memnun olduğunu ve kalmasını istediğini söylese de ok yaydan çıkmış görünüyor. Zira Rooney'in son açıklamaları 13 yıllık United macerasına son vereceği inanışını daha da güçlendirdi. Geleceğine büyük ölçüde karar verdiğini ifade eden Rooney, kısa süre içinde bu konuda somut adımlar atacağını ifade etti.

"OYNAMAK İSTİYORUM"

Hem yurtdışından hem de İngiltere'den birçok teklif aldığını söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Menajer Mourinho’nun bu sezon beni fazla oynatmama kararına saygı duyuyorum. Ancak çok yaşlı bir oyuncu değilim ve oynamak istiyorum. United'da bu şekilde devam mı edeceğim yoksa daha çok süre alacağım bir takıma mı gideceğim. Alacağım kararda belirleyici unsur, bu soruya vereceğim yanıt olacak" dedi.

ÇİN'DEN CAZİP TEKLİFLER VAR

Rooney daha önce Premier Lig'de eski kulübü Everton'dan başka hiçbir takımda oynamayacağını söylemişti. Golcü oyuncuya Çin'den de çok cazip tekliflerin geldiği belirtiliyor.

Rooney, 2004 yılında transfer olduğu United'da Bobby Charlton'ı geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu unvanını eline geçirmişti. Rooney halen İngiltere Milli Takım tarihinin de en golcü ismi.